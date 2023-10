Stiri pe aceeasi tema

- La 9 ani dupa ce procurorii DNA i-au trimis in judecata pe fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, pentru luare de mita si abuz in serviciu, și pe fiul lui, Vlad Cosma, fost deputat PSD, pentru trafic de influenta, Tribunalul Prahova a decis incetarea procesului penal ca urmare…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Mircea Cosma, si fiul sau, fostul deputat PSD Vlad Cosma, scapa de inchisoare in dosarul de coruptie in care primisera initial 8, respectiv 5 ani de inchisoare cu executare, Tribunalul Prahova dispunand incetarea procesului penal ca urmare a prescriptiei…

- Fostul primar al municipiului Campina, Horia Tiseanu, scapa de pedeapsa prin achitare si intervenirea prescriptiei in dosarul de coruptie in care a fost trimis in judecata in 2017 de procurorii DNA Ploiesti, insa va plati daune materiale, a decis Tribunalul Prahova, potrivit Agerpres. Conform deciziei…

- Un individ care instala dispozitive artizanale in fantele ATM-urilor a fost prins de politisti, a anuntat, vineri, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB). Vineri, politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale – Sector 5 au facut o perchezitie domiciliara in Bucuresti intr-un…

- Ancheta a durat zece ani, iar in final instanța a stabilit ca faptele de care au fost acuzați cei doi administratori s-au prescris, astfel ca a decis incetarea procesului. Curtea de Apel Constanța s-a pronunțat prin sentința definitiva in dosarul in care doi administratori ai unui parc de distracții…