- Scene de groaza pentru locuitorii unui complex rezidențial din Karlsruhe, vestul Germaniei, pentru care o zi menita relaxarii s-a aratat a fi un adevarat coșmar. Deranjat de galagia pe care o faceau copii, un barbat in varsta de 53 de ani a atacat cu un spray cu piper toate persoanele care i-au ieșit…

- Tribunalul Maramures a admis, in data de 16.07.2021, propunerea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism-Biroul Teritorial Maramures, de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 16.07.2021, pana la data de 14.08.2021 inclusiv,…

- Unui barbat din Moldova i-au fost administrare, din greșeala, doze diferite de ser. Mai intai, a fost imunizat cu Pfizer, apoi cu Astrazeneca. In cadrul conferinței organizate de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale cu tema „Vaccinarea impotriva Covid-19: Detalii despre serul Johnson &…

- Cu bautura nu faci casa buna! Un barbat nu mai are voie sa se apropie de mama lui. Asta dupa ce, baut fiind, a spart lucruri prin casa și a amenințat-o pe cea care i-a dat viața. Se inmulțesc cazurile de violența in familie, intre fii și mame. Polițiștii au intervenit ieri la un nou caz de violența…

- Un accident rutier a avut loc marți, 13 iulie 2021, in jurul orei 19.30, pe raza localitații Silea, comuna Farau din județul Alba. In accidentul rutier de pe DJ 107 au fost implicate un ATV și un autoturism. In urma coliziunii, conducatorul ATV -ului a fost ranit. Cercetarea la fața locului este in…

- Ieri, 12 iulie 2021, polițiștii din Alba Iulia au fost sesizați de catre un barbat, de 48 de ani, din Alba Iulia, cu privire la faptul ca, in seara zilei de 11 iulie, a fost victima unei infracțiuni. In urma cercetarilor efectuate de polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliție Municipiului…

- Maria Popovici a slabit uimitor. Ce a facut ca sa ajunga la noua silueta! Pentru a ajunge la acest rezultat, Maria a urmat proceduri de criolipoliza, care au ajutat-o sa elimine definitiv depunerile adipoase, și sesiuni de Velashape III, care i-au remodelat silueta. Totul, completat de un plan nutrițional…

- Jane Fonda a atras atenția cu cea mai recenta apariție de pe rețelele de socializare. Actrița in varsta de 83 de ani e preocupata de silueta sa, s-a pozat facand fitness intr-un echipament adecvat, unul mulat. Celebra actrița e una dintre cele mai recunoscute și apreciate vedete din lumea filmului la…