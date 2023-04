Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoichița, directorul tehnic de la FRF, a declarat ca licența de antrenor a lui Elias Charalambous (FCSB) a fost verificata de Federație. In contexul in care FCSB a fost pregatita de Mihai Pintilii, care nu are nicio licența de antrenor, Mihai Stoichița a vorbit despre calificarile și rolul lui…

- Elias Charalambous este ironizat de Basarab Panduru, inaintea meciului Sepsi – FCSB. Fostul internațional s-a amuzat foarte tare cand a auzit declarațiile noului antrenor principal care a spus ca el se va ocupa de tot la echipa, in condițiile in care se știe ca Mihai Pintilii pregatește jucatorii, iar…

- Ramasa fara antrenor principal dupa demisia lui Leo Strizu, FCSB l-a instalat joi pe Elias Charalambous. Cipriotul a oferit primele declarații in noua funcție, prefațand duelul cu Sepsi din etapa a doua a play-off-ului SuperLigii.

- Basarab Panduru (52 de ani), fost internațional, l-a ironizat pe cipriotul Elias Charalambous (42 de ani), noul antrenor al vicecampioanei Romaniei, FCSB. Fostul mijlocaș al Stelei a spus ca noul tehnician al roș-albaștrilor e deja mai implicat la echipa decat Leo Strizu, fostul antrenor din acte al…

- Gabi Balint a comentat numirea cipriotului Elias Charalambous (42 de ani) ca antrenor la FCSB. Fostul internațional este de parere ca numirea fostului jucator de la FC Vaslui este una de fațada, și ca tot Gigi Becali și Mihai Pintilii vor fi cei care vor lua deciziile in ceea ce privește echipa. Gabi…

- FCSB are un nou antrenor principal! Elias Charalambous a participat la antrenamentul de astazi și a fost prezentat oficial pe pagina de Facebook a echipei patronate de Gigi Becali. Tehnicianul cipriot va caștiga lunar 5.000 de euro, iar in schimbul acestei sume a acceptat sa fie „paravan” pentru Mihai…

- Mihai Stoica a dezvaluit ca FCSB va aduce un antrenor strain, deținator al Licenței Pro. Prezentarea oficiala ar urma sa aiba loc zilele viitoare. Mihai Stoica considera ca „experimentul Leo Strizu” a fost unul greșit și spune ca la FCSB va veni un antrenor cu mai multa putere de decizie. Va fi strain,…

- FCSB nu mai are antrenor dupa demisia lui Leo Strizu (55 de ani). Unul dintre posibilii inlocuitori este Dacian Nastai, actualul technician al gruparii Unirea Constanța, ”satelitul” FCSB-ului controlat de Vasile Geambazi, nepotul lui Gigi Becali. Geambazi a vorbit despre posibilitatea ca Dacian Nastai…