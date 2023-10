Stiri pe aceeasi tema

- De cand a plecat de la Olympique Marseille, antrenorul spaniol Marcelino a refuzat doua cluburi. El a declarat pentru Cadena COPE ca a fost abordat de Sevilla FC si de un club din Arabia Saudita, informeaza News.ro.",A existat o conversatie cu Sevilla", a declarat el la postul de radio spaniol Cadena…

- Fundasul roman Andrei Burca a marcat golul victoriei pentru echipa Al-Okhdood, 2-1 cu Al-Raed, sambata, in deplasare, intr-un meci din etapa a opta a campionatului de fotbal al Arabiei Saudite.

- Christophe Galtier (57 de ani), antrenorul lui PSG din sezonul trecut, se indreapta catre marea rivala, Olympique Marseille. PSG a umilit-o pe Marseille duminica seara in „Le Classique”, scor 4-0. Marseille a ramas fara antrenor in urma cu o saptamana, cand Marcelino (58 de ani) parasea echipa temandu-se…

- Ramas liber de contract dupa desparțirea de Paris Saint Germain, Sergio Ramos a revenit la Sevilla dupa o pauza de 18 ani, iar fostul internațional spaniol a avut un mesaj pentru jucatorii care au ales sa mearga in America și Arabia Saudita.

- Sergio Ramos (37 de ani) a fost la un pas sa se transfere la Al-Ittihad, dar mutarea a picat dupa ce a reaparut interesul echipei care l-a lansat pe fundașul spaniol: FC Sevilla. A dat cu piciorul unui contract pana in 2024 cu un salariu de 7 milioane anual. Sergio Ramos nu mai este șomer. Dupa desparțirea…

- Tehnicianul Roberto Mancini (58 ani) și-a dat in aceasta dupa-amiaza demisia din funcția de selecționer al naționalei Italiei. Acum, antrenorul ar fi foarte aproape de a deveni selecționerul naționalei din Arabia Saudita. Dupa puțin peste 5 ani, Roberto Mancini a demisionat din funcția de selecționer…

- Cristiano Ronaldo (38 de ani) a caștigat primul trofeu cu Al Nassr in Arabia Saudita. Bucuria a fost mare pentru starul portughez, dar și pentru familia lui, iubita lui, Georgiana Rodriguez a aratat pe Instagram cat de tare s-au bucurat copiii fotbalistului de victoria lui. Al Nassr a jucat ieri impotriva…

- Starul portughez Cristiano Ronaldo a marcat golul care a adus calificarea echipei sale, Al-Nassr, in finala Cupei Arabe a Cluburilor Campioane, gratie victoriei obtinute in fata formatiei irakiene Al-Shorta (scor 1-0), miercuri la Abha (Arabia Saudita).Ronaldo a inscris in minutul 75 al acestei intalniri,…