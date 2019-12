Decizia vine dupa ce a fost demonstrat abuzul psihologic asupra personalului, atunci cand cei aflați la conducere companiei s-au concentrat pe economia legata de costuri și pe reducerea locurilor de munca. Membrii sindicatului francez au ieșit la demonstrații impotriva abuzurilor la inceputul procesului de la Paris, in mai 2019. Fostii directori de la France Telecom... Read More Post-ul Fostii șefi France Telecom condamnați la inchisoare pentru sinuciderile celor 35 de angajați apare prima data in TaBu .