Foștii președinți ai Rusiei vor avea imunitate judiciară pe viață Foștii președinți ai Rusiei urmeaza sa primeasca imunitate judiciara pe viața printr-un proiect de lege aprobat marți de deputati. Momentan, Rusia are un singur fost președinte, Dmitri Medvedev, insa multi considera adevaratul beneficiar al legii este Vladimir Putin, scrie digi 24 . O persoana care a exercitat functia de presedinte al Rusiei „nu poate face obiectul unor urmariri penale sau administrative, nici arestata, nici perchezitionata, nici interogata”, potrivit documentului aprobat marti in prima lectura si a carui adoptare definitiva nu starneste indoieli. Aceasta imunitate, care va fi… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

