Stiri pe aceeasi tema

- Managerii Spitalului din Piatra Neamț sunt urmariți penal in urma incendiului din secția ATI, tragedie in care și-au pierdut viața 10 persoane. Sase persoane care au condus spitalul, in diferite perioade de timp, sunt urmarite penal pentru ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa, distrugere…

- Sase fosti sefi ai Spitalului de Urgenta din Piatra Neamt, unde, in urma incendiului din noiembrie 2020 au murit 10 pacienti, sunt urmariti penal pentru ucidere din culpa, anunta Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Alti doi medici si doua asistente sunt, de asemenea, urmariti…

- Un nou focar COVID-19 a fost depistat la o sectie medicala din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta ‘Sf. Andrei’ din Galati, dupa ce alte trei astfel de focare au fost confirmate in ultima vreme in unitatea medicala, informeaza, miercuri, Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati. Potrivit sursei citate,…

- In urma audierilor care au avut loc la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova, in cursul zilei de 14 octombrie a.c., procurorul de caz a decis retinerea a patru persoane implicate in emiterea de certificate de vaccinare false. Potrivit unor surse judiciare, trei dintre acestea sunt cadre medicale,…

- Din primele informații, starea de sanatate a pacientului s-a agravat in noaptea de 5 spre 6 octombrie, iar in aceasta dimineața a decedat, relateaza Ziua de Constanța . Alți 24 de pacienți transferați de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța primesc in continuare ingrijiri medicale, in cadrul Spitalului…

- Incendiile din spitale: „Sistemul este obosit” Incendiu la Sectia ATI a Spitalului de Boli Infectioase din Constanța. FOTO: ISU Constanta. Realizator: Laurentiu Vaduva - Instalatiile electrice vechi si lipsa sistemelor de ventilatie care sa opreasca alimentarea cu oxigen atunci când…

- Primele date din expertiza INSEMEX in cazul incendiului din sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta din Piatra Neamt arata ca flacarile au pornit de la o candela. Aceasta fusese aprinsa pe o noptiera, foarte aproape de un ventilator mecanic, au declarat surse judiciare. In acea sera au fost de garda…