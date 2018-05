Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoarele Gabriela Birsan si Iuliana Pusoiu au fost achitate definitiv, joi, de magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie intr-un dosar in care erau acuzate de DNA de mai multe infractiuni, printre care si luare de mita. Un complet de cinci judecatori de la Instanta suprema a respins…

- Inalta Curte de Casație și Justiția a achitat definitv lotul foștilor judecatori de la Curtea Suprema acuzați de DNA de fapte de corupție. DNA cerea opt ani de inchisoare pentru fosta judecatoarea Gabriela Birsan. Decizia este definitiva.Procurorul de sedinta a cerut, in instanta, cea mai…

- Procurorii DNA au cerut pedepse dure cu executare pentru fosta judecatoare Gabriela Birsan, dar si pentru ceilalti magistrati de la Curtea Suprema, impotriva carora au fost aduse mai multe acuzatii de coruptie, in conditiile in care completul de 3 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Omul de afaceri Horia Simu, judecat in unul dintre dosarele ANRP a fost audiat, marți, de procurorii DNA, intr-un dosar in care sunt cercetate fapte de corupție. La ieșirea de la DNA acesta a afirmat ca este martor in respectivul dosar și ca a stat doar 30 de minute in fața anchetatorilor pentru ca…

- Liderul liberal Ludovic Orban a fost achitat luni de acuzația ca ar fi cerut bani unui om de afaceri pentru campania electorala. Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a confirmat verdictul primei instanțe, astfel ca președintele PNL beneficiaza de o decizie definitiva a justiției. Ludovic Orban…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a pastrat sentinta data in prima instanta si l-a achitat pe presedintele PNL Ludovic Orban, acuzat de fapte de coruptie. Decizia Curtii Supreme este definitiva.