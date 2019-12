Stiri pe aceeasi tema

- Dana Ganea a depus doua plangeri impotriva fostului fotbalist, dar polițiștii n-au luat nicio masura. "Plangeri am inregistrate la Politia Fagaras, una din martie 2019 si una din august 2019. Dar, fara rezultat. Are foarte multe relatii... Motivele sunt agresiunile de absolut toate formele,…

- Dana si Ionel Ganea vor ajunge, din nou, in fața magistraților, pentru un nou termen in procesul de divort, in aceasta saptamana. Golgheterul "Generatiei de Aur", DESFIINTAT in INSTANTA. Probe SOCANTE depuse de sotia care a cerut DIVORTUL Cancan scrie ca fostul internațional și-ar fi…

- Barbatul care și-a batut, marți, soția insarcinata in opt luni, a fost arestat preventiv, miercuri, de magistrații Judecatoriei Targu-Jiu. Decizia nu este definitiva. „Admite propunerea de arestare preventiva formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Targu-Jiu. Dispune arestarea…

- Ziarul Unirea SMART FACTORY – tema principala a Targului DEMO METAL BRAȘOV, aflat la cea de-a XI-a ediție Marți, 5 noiembrie 2019 – pe fosta platforma industriala Rulmentul, la Centrul de Evenimente și Conferințe Lux Divina a avut loc deschiderea oficiala a celei de a XI-a ediții DEMO METAL, unul dintre…

- De mai bine de un an de zile, oamenii care locuiesc in zona blocului construit de dezvoltatorul Cristinel Bolobița, vizavi de Spitalul de Boli Infecțioase, traiesc coșmarul vieții. Soții Andrian sunt cei mai afectați și au avut curajul sa iși ceara dreptatea prin justiție, insa de mai bine de un an…

- UPDATE: Conform reprezentanților IJJ Brașov ursul a ajuns in curtea unor localnici. - Știrea inițiala - Echipaje ale Jandarmeriei, ISU-SMURD, Politiei si ICAS Brasov intervin miercuri dupa-amiaza pentru indepartarea unui urs a carui prezenta a fost semnalata in interiorul…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a decis, miercuri, 2 octombrie, sa anuleze Hotararea Colegiului de conducere a ICCJ nr. 2 din 3 ianuarie 2019 - aprobarea compunerii completelor de 5 judecatori pentru anul 2019. Decizia a fost luata intr-un proces deschis de Camelia Bogdan impotriva CSM. Decizia CAB…