Stiri pe aceeasi tema

- Fosta șefa ATI de la Spitalul Pantelimon, una dintre persoanele care a lansat acuzațiile ca ar fi existat o intenție pentru moartea pacienților, ar fi in conflict cu conducerea actuala a secției. In legatura cu aceasta chestiune, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca este intolerabil…

- O polițista din Gherla, fosta jurnalista la un radio din Dej, a fost desemnata ”Polițistul Anului 2023”. Cu ocazia Zilei Poliției Romaniei a fost marcata avansarea in gradul profesional urmator a polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj. Inspector de poliție TOMOIAG ALEXANDRA…

- Fosta prim-ministra a Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, a dezvaluit ca nu se va implica in campania electorala pentru alegerile prezidențiale, care ar urma sa se desfașoare in toamna anului curent. Și asta pentru ca nu mai face parte din PAS. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii „ Realitatea…

- La data de 4 martie a.c. polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii – Secția 4 Poliție Rurala au dispus reținerea unui tanar de 19 ani și a unei femei de 38 de ani, din comuna Tritenii de Jos, in cadrul unui dosar penal instrumentat sub aspectul infracțiunilor de șantaj in forma continuata,…

- Cat de dificil este sa reziști acum in fața asaltului continuu al rușilor? Am primim o marturie exclusiva și in direct de la un luptator roman de pe frontul din Ucraina. Identitatea sa este evident protejata, la fel și locul unde se afla pe front. Indicativul sau este Geto Tac și a vorbit la emisiunea…

- Dupa cateva zile in care a fost internat in spital, Traian Basescu ar putea sa fie externat, astazi, conform surelor citate de Realitatea PLUS. Vineri seara, fostul președinte a ajuns intr-o stare destul de grava la Spitalul Militar din Capitala. In tot acest timp el a fost internat in Secția de Boli…

- "La data de 1 ianuarie 2024, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 1 Poliție au fost sesizați, prin plangere scrisa, de catre o tanara, in varsta de 23 de ani, cu privire la faptul ca, in aceeași zi, in jurul orei 18.30, in timp ce se afla intr-o camera…

- "La data de 1 ianuarie 2024, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 1 Poliție au fost sesizați, prin plangere scrisa, de catre o tanara, in varsta de 23 de ani, cu privire la faptul ca, in aceeași zi, in jurul orei 18.30, in timp ce se afla intr-o camera…