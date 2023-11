Stiri pe aceeasi tema

- Fosta purtatoare de cuvant a Brigazii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Romane, mascații Jandarmeriei, care intervin chiar la acțiunile procurorilor DIICOT, a fost prinsa cu droguri, duminica dimineața, de un echipaj de Poliție. Sublocotenentul Andreea Catalina Bumbac avea in geanta mai multe pliculețe…

- La data de 6 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr.3 de Poliție Ploiești au identificat și depistat o femeie banuita de comiterea unei fapte de furt. In fapt, in cursul aceleiași zile, in jurul orei 14.30, polițiștii au fost sesizați de catre o femeie despre faptul ca o persoana necunoscuta…

- Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Pitești au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, privind savarșirea infracțiunii de incalcarea de catre persoana impotriva careia a fost emis un ordin de protectie a oricareia dintre masurile…

- Un defibrilator portabil destinat utilizarii publice in cazul persoanelor aflate in situatii de risc, amplasat intr-o caseta metalica pe strada, in zona centrala a municipiului Brasov, a fost furat de persoane inca neidentificate, scrie Agerpres. Politistii brasoveni au intocmit un dosar penal pentru…