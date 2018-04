Stiri pe aceeasi tema

- Barbara Bush, sotia fostului presedinte al SUA George Bush, a murit marti, la varsta de 92 de ani, informeaza Reuters. Decesul a fost anuntat de familie. Duminica trecuta, se comunicase ca starea sanatatii fostei prime doamne s-a deteriorat si ca s-a renuntat la tratamente, iar ea primea doar…

- Barbara Bush a murit la 92 de ani ani. Soție și mama de președinte american, Barbara Bush s scris o pagina importanta a istoriei americane contemporane, fiind in prim-planul politicii timp de peste doua secole.

- Barbara Bush, sotia fostului presedinte al SUA George Bush, a murit ieri, la varsta de 92 de ani. Anuntul trist a fost facut de familie. Barbara Bush a fost un personaj unic in istorie, care si-a vazut atat sotul, cat si un fiu la Casa Alba.

- Barbara Bush a murit marti, la varsta de 92 de ani. Sotia fostului presedinte al SUA George Bush avea 92 de ani. Anuntul trist a fost facut chiar de familia ei. Barbara Bush a murit dupa o lunga suferința. Aceasta a fost un personaj unic in istorie, care si-a vazut atat sotul, cat si un […] The post…

- Barbara Bush, sotia fostului presedinte al SUA George Bush, a murit marti, la varsta de 92 de ani, informeaza Reuters. Decesul a fost anuntat de familie, relateaza Agerpres.Duminica trecuta, se comunicase ca starea sanatatii fostei prime doamne s a deteriorat si ca s a renuntat la tratamente, iar ea…

- Barbara Bush, sotia fostului presedinte al SUA George Bush, a murit marti, la varsta de 92 de ani, informeaza Reuters. Decesul a fost anuntat de familie. Barbara Bush a fost sotia celui de-al 41-lea presedinte al Statelor Unite, George Herbert Walker Bush (1989-1993) si mama celui de-al…

- Fosta prima doamna a Statelor Unite, Michelle Obama, a dezvaluit joi, in prima aparitie televizata dupa ce a parasit Casa Alba anul trecut, ce se afla in cutia pe care a primit-o de la Melania Trump in timpul ceremoniei de investire, informeaza DPA. Michelle Obama a spus ca darul pe care l-a…

- Fosta prima doamna a Statelor Unite, Michelle Obama, a dezvaluit joi, in prima aparitie televizata dupa ce a parasit Casa Alba anul trecut, ce se afla in cutia pe care a primit-o de la Melania Trump in timpul ceremoniei de investire, informeaza DPA. Michelle Obama a spus ca darul pe care…