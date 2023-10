Stiri pe aceeasi tema

- Magistratul Adriana Elena Gherasim, din Constanta, in prezent judecator al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Curtea Suprema a Romaniei, iese la pensie Solicitarea magistratului privind eliberarea din functie, prin pensionare, a fost aprobata cu unanimitate de Sectia pentru Judecatori a Consiliului…

- Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis, in ședința de marți, cererea de pensionare a procurorului Daniel Titerlea, de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Oradea.

- Secția pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a respins, in ședința de joi, 14 septembrie, cererea fostei judecatoare Dana Tițian de revenire in magistratura. Supranumita „șefa din umbra a DNA” sau „creierul lui Kovesi” in anii in care era consiliera fostei șefe a DNA, Tițian nu a…

- Audierile de astazi in cazul vicepreședintelui CSM, Daniel Horodniceanu, au fost amanate. Acesta este cercetat disciplinar de catre Inspecția Judiciara, in dosarul in care este acuzat de abuz de putere și trafic de influența, dupa ce a fost oprit in trafic de un echipaj de poliție. Redactorul nostru,…

- Procurorul ieșean Daniel Horodniceanu va afla astazi rezultatul cercetarii disciplinare efectuate in privinta sa de catre Inspectia Judiciara. Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii se intrunește astazi, singurul punct de pe ordinea de zi fiind reprezentat de acest caz. Fost…

- Mutarea a fost aprobata, prin vot direct si secret, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenti, de Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii si este valabila, incepand cu data de 01.09.2023. Judecatorul Catalin Jigau, din cadrul Sectiei penale si pentru cauze penale cu minori…

- Gabriela Scutea, fost procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, se pensioneaza dupa 26 de ani de activitate, la varsta de 50 de ani (impliniți pe 31 iulie).„Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat inaintarea catre Președintele…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Alex Florin Florența are un nou consilier, in persoana lui Anghel Marian Valentin, procuror in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Sectia pentru procurori…