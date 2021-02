Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Ardelean (27 ani), membra PNL, fosta miss și proprietara a unei firme de hostesse, a fost numita in Consiliul de Administrație la Spitalul de Pneumoftiziologie Cluj. Vestea a dat-o chiar ea, in mod public, pe Instagram, scrie Știri de Cluj. "It's officially! Azi, 08.02.2021 am semnat…

- Fosta miss și iubita președintelui CJ Cluj, numita ADMINISTRATORUL unui spital. „Mulțumesc pentru incredere și susținere PNL” Tanara a fost iubita fostului președinte al Consiliului Județean Cluj, Mihai Seplecan, scriu jurnaliștii de la stiridecluj.ro. O membra PNL, fosta miss și proprietara unei firme…

- O membra PNL, fosta miss, se lauda pe Instagram ca a fost numita in Consiliul de Administrație la Spitalul de Pneumoftiziologie Cluj.”It’s officially! Azi, 08.02.2021 am semnat contractul de mandat in baza caruia imi voi exercita functia publica de reprezentant al Consiliului Judetean Cluj in Consiliul…

- Consiliul de Administrație al Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava a hotarat, in cea mai recenta ședința, sancționarea cu avertisment scris a 113 studenți pentru tentativa de plagiat. Avertismentele au fost aplicate in urma propunerilor venite de la consiliile facultaților din cadrul USV, dupa…

- Gabriel Simion (22 de ani) a devenit titular la mijlocul lui FCSB, iar jucatorul crescut de roș-albaștri este implinit și pe plan personal. Simion este intr-o relație cu Larisa Ioana, o tanara de 20 de ani care studiaza Administrație și Afaceri la Universitatea din București. Potrivit postarilor de…

- „Interimatul domnului doctor Ovidiu Alexinschi s-a incheiat si Consiliul de Administratie al spitalului a decis sa trimita la Ministerul Sanatatii propunerea noului director medical interimar in persoana doamnei doctor Raluca Prepelita. Pe data de 23 noiembrie 2020 aceasta a primit decizia de numire…

- Familiile decedaților de la ATI sunt scutite de contravaloarea serviciilor medico-legale, a decis Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț și Comitetul Director, potrivit Mediafax.