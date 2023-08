Stiri pe aceeasi tema

- Retrasa din circuitul mondial in ianuarie 2020, Caroline Wozniacki a revenit pe teren cu o victorie in fața australiencei Kimberly Birrell (115 WTA), scor 6-2, 6-2, in primul tur la WTA Montreal.

- Sorana Cirstea, singura romanca de pe tabloul principal la turneului canadian, a inceput cu dreptul parcursul de la Montreal. Romanca s-a calificat in turul 2 al turneului WTA 1000, dupa 6-4, 7-6 (3) cu Varvara Gracheva (40 WTA), in prima runda. Aflata pe locul 31 in ierarhia mondiala, Cirstea s-a impus…

- Fosta șefa a guvernului democratic din Myanmar, Aung San Suu Kyi, care a fost arestata și inlocuita de la putere de o junta militara in 2021, a fost grațiata pentru cinci din cele 19 condamnari, relateaza Reuters.

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina s-a calificat in semifinalele turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa ce a trecut marti, in sferturile de finala, de poloneza Iga Swiatek, liderul mondial si principala favorita, in trei seturi, 7-5, 6-7 (5/7), 6-2.

- Caroline Wozniacki, 32 de ani, a anunțat ca revine in tenis dupa o pauza mai lunga de 3 ani. „In ultimii trei ani petrecuți departe de joc, am ajuns sa recuperez timpul pierdut cu familia mea, am devenit mama și acum am doi copii frumoși pentru care sunt atat de recunoscatoare. Dar inca mai am obiective…

- Farul Constanta, noua campioana a Romaniei, a dovedit si in aceasta seara ca nu a avut rival in editia 2022 2023 a Superligii, dupa ce a invins in deplasare CFR Cluj, in etapa a zecea, ultima din turneul play off.Desi a avut sase jucatori indisponibili pentru aceasta partida Alibec, M. Popescu, Gustavo,…

- Turneul „WTA 1000” de la Roma va avea o noua campioana, dupa ce Iga Swiatek (caștigatoarea ultimelor doua ediții de la Foro Italico) s-a accidentat in timpul partidei cu Elena Rybakina din sferturile de finala.

- Iga Swiatek a oferit o adevarata reprezentație de tenis, lidera WTA trecand de Anastasia Pavlyuchenkova cu un dublu 6-0. Totul s-a intamplat in turul al doilea al turneului WTA 1000 de la Roma (Foro Italico).