Fosta Armată Roșie, umilită de militarii ucraineni Militarii ruși nu rezista in fața uraganului ucrainean, care a eliberat deja 6.000 de kilometri patrați de teritoriu și mai bine de 20 de localitați de sub ocupația fostei Armate Roșii Ucraina a anuntat noi succese militare in regiunea Harkov, spunand ca a ajuns la frontiera cu Rusia si ca a eliberat intr-o luna echivalentul unui teritoriu care are de sapte ori suprafata Kievului de sub controlul armatei ruse. Fosta Armata Roșie pare sa fi intrat in debandada și și-a parasit mare parte din tehnica militara, multe echipamente fiind intacte. In est, „eliberarea localitatilor de invadatorii rusi…

Sursa articol: timpul.md

