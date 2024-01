Stiri pe aceeasi tema

- Albaiulianul Marius Zinca, fost secretar general al ANAF, numit Secretar de stat in Ministerul Finanțelor Albaiulianul Marius Zinca, fost secretar general al ANAF, numit Secretar de stat in Ministerul Finanțelor Fostul secretar general al ANAF (pana la inceputul acestui an), Marius Zinca, membru al…

- Dragoș Banescu, fost director sau secretar in Ministerele Finanțelor, Mediului, Muncii, Sportului, Economiei și Justiției, a fost numit vineri seara, 19 ianuarie, secretar general al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF). Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial. Noul secretar general…

- Incepand de astazi, noul secretar general al Prefecturii Buzau este Nicolae Piron, consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Serviciul controlul legalitații, al aplicarii actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral și relații cu autoritațile locale.…

- Angajata inițial la o firma de distribuție a produselor de papetarie, Marina Claudia Raduinea a intrat in ANRE dupa ce a caștigat un concurs pentru un post de consilier de achiziții. De aici, in numai cateva luni, a fost avansata in funcția de șef de achiziții publice, potrivit Realitatea Plus. DECLARAȚIA…

- E doliu la Serviciul Roman de Informații. Un fost șef al serviciului s-a stins din viața. Victor Marcu a fost expert in contraspionaj economic.General-maior in retragere, VICTOR MARCU, fost prim adjunct al directorului Serviciului Roman de Informații ( 1992- !995 ) a incetat fulgerator din viața…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au descins, marti, 12 decembrie 2023, la sediul Ministerului Finantelor Potrivit unor surse judiciare, procurorii DNA l ar viza in ancheta pe Ioan Cristian Purice, secretar general adjunct de la Ministerul Finantelor. Facem precizarea ca pe parcursul intregului…