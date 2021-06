Fost vânzător de telefoane, useristul Emil Sămărtinean a ajuns vicepreședinte la ANAF Emil Samartinean a fost numit în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala printr-o decizie a prim-ministrului Florin Cîtu.



Decizia a fost publicata, miercuri, în Monitorul Oficial.

Cine este Emil Samartinean, fostul vânzator de telefoane, propus de USR PLUS vicepreședinte al ANAF

Biroul Național al USR înl propuse în funcția de vicepreședinte ANAF pe Emil Samartinean, un consultant pentru IMM-uri în vârsta de 37 de ani, ale carui business-uri cumuleaza o cifra de afaceri… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

