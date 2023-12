Stiri pe aceeasi tema

- Premierul finlandez Petteri Orpo a declarat ca guvernul sau nu intenționeaza sa negocieze cu Rusia in legatura cu situația de la granița, unde Helsinki a inchis punctele de control ca raspuns la presiunea crescanda a migrației și la implicarea polițiștilor de frontiera ruși. Potrivit acestuia, Finlanda…

- Croitoreasa cubaneza Yamidely Cervantes a cumparat pentru prima data in ultimii ani o noua mașina de cusut, plus un frigider și un telefon mobil – toate cu bani rusești, relateaza Reuters. Ea a spus ca soțul ei, Enrique Gonzalez, in varsta de 49 de ani, de profesie zidar, și-a parasit casa din orașelul…

- ”Ei isi vor continua sustinerea”, estimeaza adjunctului ministrului de Externe Andrei Riabkov, citat de agentia oficiala rusa de presa Tass. ”Nu trebuie sa credem ca s-a schimat ceva. Este doar spectacol pentru public, doar zgomot”, considera el. ”In principiu, concentrarea Washingtonului asupra sustinerii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care stabileste campania de recrutare de toamna. Astfel ca sunt chemați 130.000 de cetateni la serviciul militar obligatoriu.Potrivit noului decret, toti barbatii din Rusia cu varste intre 18 si 27 de ani sunt obligati sa efectueze un serviciu militar…

- Dronele ruse nu ataca Romania, dar faptul ca resturi ale acestora cad pe teritoriul tarii noastre creeaza o „problema reala” si o situatie „inacceptabila”, a afirmat, joi, presedinte Klaus Iohannis. Iohannis a participat la evenimentul World Leaders Forum cu tema „Perspectiva Romaniei asupra razboiului…

- Rusia ar putea analiza retragerea de sub jurisdicția Curții Internaționale de Justiție, care demareaza audieri cu privire la cererea Ucrainei impotriva Rusiei, daca instanța urmeaza exemplul Kievului și ia o decizie politizata, a declarat vicepreședintele Consiliului Federației, Konstantin Kosaciov,…

- A treia drona prabușita in Romania și gasita miercuri de militari la circa 15 km de granița cu Ucraina, langa comuna tulceana Nufaru, este similara cu cele folosite de armata Rusiei, a anunțat miercuri Ministerul Apararii Naționale. Rusia utilizeaza in atacurile asupra Ucrainei atat drone produse intern,…

- 33 de drone kamikaze au atacat Kievul azi-noapte, cel mai puternic atac de acest fel din primavara și pana acum. 26 dintre drone au fost doborate de apararea antiaeriana a capitalei ucrainene. Intre timp, Ministerul rus al Apararii a anunțat ca apararea antiaeriana a distrus 8 drone lansate de Ucraina…