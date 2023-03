Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei Catalin Predoiu a anuntat luni propunerile pentru functiile de procuror general si de procuror sef al DNA, acestea fiind Alex Florin Florenta si, respectiv, Marius Ionut Voineag. Propunerea pentru functia de procuror sef al DIICOT va fi anuntata in perioada urmatoare, dupa finalizarea…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti, unda verde pentru inceperea procesului in cazul omului de afaceri Cristian Burci patronul "Adevarul Holdingldquo; si Prima TV a fost deferit justitiei de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura…

- „Respinge propunerea formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Valcea ca nefondata. In baza art. 227 alin 2 rap la art. 202 alin. 4 lit d Cpp si art 218 Cpp ia masura arestului…

- O femeie și tatal acesteia au vandut kilograme de droguri. Judecatorii a decis masura arestului la domiciliu pentru femeie și cea a controlului judiciar pentru tata. La data de 20.01.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus prelungirea mandatelor de arestare emise pe numele a sase craioveni acuzati de trafic de droguri de mare risc. Procurorii DIICOT sustin ca inculpatii au vandut droguri la diverse festivaluri de muzica. In urma perchezitiilor, oamenii legii au gasit 750 grame…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din functia de procuror in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a lui Liviu Matei, in prezent delegat in functia de procuror sef al Serviciului teritorial…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au inceput judecarea a doi inculpati deferiti justitiei pentru trafic de droguri de mare risc. Inculpatii au fost prinsi in flagrant, in iunie, in timp ce vindeau sapte doze de cocaina unor consumatori din Craiova. Unul dintre inculpati ar fi un politist de la rutiera,…