Stiri pe aceeasi tema

- La o luna dupa ce ziarul a dezvaluit ca societatea SD3 Salubritate și Deszapezire SRL a Sectorului 3 achita 250.000 de euro unei companii deținute, prin alte firme, de parinții primarului Robert Negoița, Agenția Naționala de Integritate verifica daca exista sau nu un conflict de interese in acest caz.Banii…

- Piețele agroalimentare vor fi deschise sambata, 1 mai 2021, intre orele 7.00 și 19.00, vor fi inchise duminica, 2 mai 2021, vor funcționa luni, 3 mai 2021, intre orele 8.00 și 14.00, și vor reveni la program normal marți, 4 mai 2021. In piețele Alexandru cel Bun și Dacia au fost amenajate cate un sector…

- Numarul de firme dizolvate a scazut cu 13,1% in primul trimestru din 2021, comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent, la 6.755, fata de 7.773 in perioada ianuarie-martie 2020, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe dizolvari…

- Operatorul Depozitului Ecologic Zonal Brașov, FIN-ECO S.A., anunța autorizarea celei de-a patra Celule pentru deșeuri nepericuloase. Aceasta se intinde pe o suprafața de 2,4 hectare și se estimeaza ca va avea o capacitate de preluare a deșeurilor pentru urmatorii 6 ani. Investiția aferenta construirii…

- Salariile redevin subiect „strict secret“, dupa ce Transgaz, Transelectrica, Romgaz si Electrica au obtinut secretizarea veniturilor salariale cu acordul ANI. Monopolurile statului in energie, companii listate la Bursa, aleg sa se opacizeze, facand din veniturile angajatilor informatii clasificate.…

- Directorul Institutului de boli cardiovasculare din Iași, Grigore Tinica, spune ca este lipsita de logica decizia autoritaților de la Chișinau de a institui stare de urgența pentru o perioada de 60 de zile. Ilustrul medic din Romania califica drept anevoios procesul de vaccinare din Republica…

- In perioada octombrie - decembrie 2020, Agentia Nationala de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT, in vederea prevenirii conflictului de interese, un numar de 5.429 proceduri de achizitie publica. Dintre aceste proceduri, aproximativ 17% se refera la contracte finantate…

- Fostul primar al comunei gorjene Stanești, Ștefan-Liviu Blideanu, a intrat in atenția procurorilor, in urma unei sesizari care a venit din partea Agenției Naționale de Integritate. In urma unor verificari derulate de ANI, Ștefan Blideanu, in calitate de primar ar fi emis acte administrative, in baza…