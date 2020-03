Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al Parchetului de pe langa Judecatoria Sinaia a fost condamnat definitiv, marti, la trei ani inchisoare cu suspendare, fiind acuzat de DNA ca a primit bani si aproape 10 tone de benzina si motorina de la oameni de afaceri, care aveau dosare penale.

- Fostul sef al Parchetului de pe langa Judecatoria Sinaia, Iulian Vaduvan, a fost condamnat definitiv la 3 ani cu suspendare, marți, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, transmite Agerpres. Fostul sef al Parchetului de pe langa Judecatoria Sinaia, Iulian Vaduvan, a fost condamnat definitiv marti de…

- Asociatia „Initiativa pentru Justitie” contesta la instanta de contencios administrativ decretele de numire a Gabrielei Scutea in functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si a Giorgianei |Hosu procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul pentru numirea in functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a Gabrielei Scutea, pe o perioada de trei ani, anunta Administratia Prezidentiala. De asemenea, seful statului a semnat decretele pentru numirea…

- Polițistul din Targu-Jiu, pe numele caruia a fost emis un mandat european de arestare privind un dosar de furt in strainatate, va afla pe 6 februarie, daca va fi predat autoritaților din Germania. Decizia judecatorilor de la Inalta Curte de Casație și Justiție va fi definitiva. …

- Gabriela Scutea, propunerea ministrului Predoiu pentru functia de procuror general, se comporta deja ca si cum ar fi preluat functia, desi nu a fost inca audiata de CSM, pentru avizul consultativ inainte de numirea prin semnatura presedintelui. Scutea isi ia rolul in serios si confirma teoriile conform…

- Tribunalul Militar Bucuresti a dispus sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in cazul unui medic primar de la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" din Bucuresti, cadru militar activ cu gradul de colonel, acuzat de luare de mita. Recent, Tribunalul Militar Bucuresti…

- Judecatorii de la Curtea de Apel București (CAB) au dispus redeschiderea urmaririi penale pe numele fostului director general al Electrica, Ioan Folescu, in dosarul in care este acuzat ca a luat mita pentru a atribui contracte in mod preferențial, transmite Mediafax.„Admite cererea Parchetului…