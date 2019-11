Stiri pe aceeasi tema

- “Reutilizarea apei pentru irigatii agricole” – declarație politica a deputatului ALDE Calota Florica Ica in Politic / on 25/10/2019 at 13:23 / Deputatul ALDE de Teleorman, Calota Florica Ica, a adus, recent, in atenția aleșilor din camera inferioara a Parlamentului, un subiect ce…

- „Nu vor putea depasi PNL, asa ca mai bine raman buni parteneri ai liberalilor. Nu lasi PNL-ul singur, dupa ce ai inceput cu el sa creezi criza politica. E un gest care nu se uita”, a declarat Traian Basescu duminica seara,la Digi24.ro. Fostul presedinte spune ca USR are cel mai exigent electorat,…

- Deputatul de Timis Alfred Simonis, care este si liderul deputatilor social-democrati din Parlament, este noul lider al Tineretului Social Democrat (TSD). Simonis il inlocuieste, astfel, ca interimar, pe Gabriel Petrea, care a fost exclus din PSD dupa ce a votat motiunea.Deputatul Alfred Simonis…

- Primarul orașului Iași, Mihai Chirica, a declarat, joi, dupa adoptarea moțiunii de cenzura, ca joaca politica dintre președinte și guvern se va muta intre viitorul guvern și parlament, unde PSD deține inca majoritatea, anunța MEDIAFAX.Citește și: Noi declarații facute de Dan Barna! ‘ Am votat…

- Romania a fost inexistenta la summitul ONU privind schimbarile climatice, organizat la New York luna trecuta, a spus, marți, Grațiela Gavrilescu, deputat și fost ministru al Mediului, la o conferința de profil. “Ne uitam in jurul nostru și vedem cum lumea se schimba. Fenomenele climatice care apar in…

- Noul presedinte al Camerei Comunelor va fi ales pe 4 noiembrie, a anuntat vineri camera inferioara a parlamentului britanic, transmite agentia EFE. Actualul presedinte, John Bercow, si-a anuntat luni demisia din acest post incepand cu 31 octombrie, data la care ar urma sa devina efectiv Brexitul daca…

- Teodor Melescanu - sustinut de PSD, Alina Gorghiu - propusa de PNL si Ion Popa de la ALDE sunt cei trei candidati care vor cere marti, in plen, votul senatorilor pentru a fi alesi ca presedinte al Camerei...

- "Cred ca este o greseala politica pe care o face doamna Manescu pentru ca a mai fi ministru intr-un Guvern care se pregateste sa plece, dupa cum stiti.... Astazi, PNL a anuntat ca depune o motiune de cenzura. Ca urmare a motiunii de cenzura, nu stiu cum se pot salva doamna Dancila si Guvernul pe…