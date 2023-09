Fost premier din Karabah, controversat miliardar si filantrop, a fost arestat de fortele azere in timp ce incerca sa fuga in Armenia

Armeanul Ruben Vardanian, fost prim-ministru in Nagorno-Karabah, o regiune separatista apartinand Azerbaidjanului, dar locuita de o majoritate de etnici armeni, a fost retinut miercuri de fortele azere in timp ce incerca sa treaca in Armenia, alaturi de alti refugiati, relateaza EFE, AFP si Reuters.

"Detinutul a fost transferat la Baku. El a fost predat organelor competente", se afirma intr-un comunicat al Serviciului pentru frontiera de stat din Azerbaidjan,…