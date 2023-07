Stiri pe aceeasi tema

- Edwin van der Sar, fostul mare portar al nationalei de fotbal a Olandei, a ajuns la spital de urgența dupa o hemoragie cerebrala, a anuntat vineri clubul Ajax Amsterdam.Van der Sar se afla la un spital in Croația, unde era in vacanța. Episodul de care sufera are loc la 14 ani dupa ce soția sa a avut…

- Legendarul portar olandez Edwin van der Sar se afla la terapie intensiva dupa ce a suferit o hemoragie cerebrala, potrivit Sky News. El este tratat intr-un spital din Croatia, unde era in vacanta.

- Edwin van der Sar a suferit vineri o hemoragie cerebrala. In prezent, fostul portar se afla in spital, in secția de terapie intensiva și este intr-o stare stabila, este anuntul facut de fostul sau club Ajax.Fostul portar al lui Ajax si Manchester United, Edwin van der Sar, a fost internat intr-un spital…

- Aflat in vacanța in Croația, fostul mare portar olandez Edwin van der Sar (52 de ani) a fost internat de urgența, cu hemoragie cerebrala, intr-un spital din Croația, unde se afla in vacanța. E la terapie intensiva, starea sa e stabila, iar primele 24 de ore fiind cruciale. O veste tulburatoare. In…

- Eric de Oliviera trece prin momente dificile, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral. Fostul fotablist, care in prezent se afla in staff-ul tehnic al echipei Farul Constanța, a ajuns zilele trecute de urgența la spitalul din Brașov. Medicii i-au acordat toate ingrijirile necesare, astfel incat…

- Starea de sanatate a lui Sergio Rico, portarul lui PSG, s-a inrautațit din nou, dupa ce, la ultimul buletin medical de miercuri, daduse semne de ameliorare. Spaniolul de 29 de ani a fost lovit cu copita in cap de calul pe care il calarea pe 28 mai (detalii AICI). Sergio Rico continua sa fie internat…

- Portarul echipei PSG, Sergio Rico, ramane la terapie intensiva, la doua zile dupa ce a suferit un grav traumatism cranian intr-un accident de calarie. Spaniolul in varsta de 29 de ani a suferit un traumatism cranian grav, dupa cum a confirmat Spitalul Universitar Virgen del Rocio. "Pacientul este in…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi nu mai necesita tratament in secția de terapie intensiva, conform declarației facute de fratele sau pentru ziarul Corriere della Sera. Fostul premier italian Silvio Berlusconi a fost internat la inceputul lunii aprilie la Spitalul San Raffaele din Milano, unde…