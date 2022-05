Stiri pe aceeasi tema

- Un subofițer ISU angajat la Școala de Pompieri Boldești a denunțat o persoana care i-a solicitat și apoi a incasat 15.000 de lei pentru a-i facilita acestuia transferul de școala la de pompieri la o structura a Inspectoratului General pentru Situații de Urgența. Suspectul a fost reținut pentru 24 de…

- Incepind cu ziua de 7 aprilie, ofițerii Inspectoratului General pentru Situații de Urgența /IGSU/ au efectuat evaluarea starii anti-incendiare la 1.492 (90%) de lacașe de cult, fiind instruiți in domeniu 1.892 de fețe bisericești, transmite Moldpres. Potrivit datelor IGSU, pina la finele saptaminii…

- Admitere 2022 la școli militare: ISU Alba recruteaza candidați pe locuri speciale pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgența ISU Alba a anunțat ca recruteaza candidați care vor sa se inscrie, pana in 20 mai, la admiterea in școli militare, pe locurile speciale de pregatire destinate Inspectoratului…

- Pompieri și voluntari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita s-au alaturat grupului constituit la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența pentru a oferi sprijin cetațenilor care vin din Ucraina prin punctul de trecere a frontierei…

- Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența „CRISANA” al județului Bihor anunța ca fac recrutari pentru candidați la concursul de admitere la Scoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila "Pavel Zaganescu" Boldești, unde, pentru sesiunea martie - mai 2022, sunt disponibile 300 de…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Bucovina” al judetului Suceava a inceput activitatile de recrutare a candidatilor pentru admiterea la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila „Pavel Zaganescu” Boldești. Sunt scoase la concurs 300 de locuri din care 25 pentru maistru militar auto…

- In perioada 07.03.2022 – 18.03.2022, in cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Cpt. Puica Nicolae” al județului Argeș, se desfașoara activitatea de recrutare și selecție a candidaților, in vederea participarii la concursul de admitere la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila …

- In perioada 07.03.2022 – 18.03.2022, in cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Cpt. Puica Nicolae” al județului Argeș, se desfașoara activitatea de recrutare și selecție a candidaților, in vederea participarii la concursul de admitere la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila…