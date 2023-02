Stiri pe aceeasi tema

- Fost polițist, client al ”bordelului” cu minore din Abrud, ARESTAT PREVENITV Fost polițist, client al ”bordelului” cu minore din Abrud, ARESTAT PREVENITV Un fost polițist a fost arestat preventiv in dosarul ”bordelului” din Apuseni, instrumentat de procurori DIICOT Alba Iulia. Barbatul este acuzat ca…

- Procurorii DIICOT Alba Iulia au trimis in judecata patru barbați și o femeie din Apuseni, sub aspectul savarsirii infractiunii de efectuarea, fara drept, de operațiuni cu produse știind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fara a deține autorizație eliberata in condițiile legii,…

- Cinci persoane din Alba trimise in judecata pentru trafic de etnobotanice. Procurorii DIICOT au probat zeci de tranzacții Cinci persoane din Alba, patru barbați și o femeie au fost trimiși in judecata de procurorii DIICOT Alba Iulia pentru trafic de etnobotanice. Trei dintre aceștia sunt in arest preventiv…

- Șase barbați, printre care un antrenor de fotbal și fostul primar PSD din Abrud, au fost trimiși in judecata de DIICOT Alba Iulia in cazul bordelului cu minore descoperit in urma cu trei luni in orașul din Apuseni, scrie ziare.com. Constantin Moldovan a organizat un veri ...

- Luana Radu a fost dusa astazi la DIICOT! „Polițista fraților Tate” a ajuns din nou in „atenția” autoritaților dupa ce i-a fost verificat telefonul. Agenții au gasit noi indicii pe dispozitiv. Procurorii de la Crima Organizata se ocupa in continuare de audiere in dosarul celor doi milionari.

- Potrivit sursei citate, pensionarul francez a fost acuzat de omor și tentativa de omor pe criterii de rasa, etnie, națiune sau religie, precum și de achiziție și deținere neautorizata a unei arme.Barbatul care i-a ucis pe cei trei kuriz și-a motivat atacul spunand ca este rasist.Reamintim ca in urma…