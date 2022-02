Fost om de încredere al Elenei Udrea, numit subsecretar de stat la Ministerul Digitalizării Carmen Moraru, fost director in Ministerul Turismului in mandatul Elenei Udrea și omul de incredere al acesteia in organizarea Galei Bute, a fost numita de premierul Nicolae Ciuca subsecretar de stat la Ministerul Cercetarii, la cererea ministrului Marcel Boloș, transmite Punctuldefierbere.ro . Decizia a aparut in Monitorul Oficial, Partea I nr. 144 din 11 februarie 2022. Potrivit surselor „Punctul de fierbere”, Moraru urmeaza sa coordoneze PNRR, Componenta de transformare digitala (C7) și Componenta de cercetare (C9) Cu doar o luna in urma, G4Media, premierul Ciuca o numise pe Carmen Moraru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

