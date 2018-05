Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei iraniene Mohammad Zarif a participat la o prima intalnire, marti, la Bruxelles, cu sefa diplomatiei europene Federica Mogherini, pe tema acordului in dosarul nuclear denuntat de Donald Trump, au anuntat serviciile sale, relateaza AFP. El urma sa se intalneasca cu omologii sai francez,…

- Acordul nuclear semnat cu Iranul in 2015 "nu este mort" in ciuda deciziei presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite, a declarat miercuri ministrul francez de externe, adaugand ca presedintele francez Emmanuel Macron il va contacta mai tarziu in cursul zilei pe omologul sau iranian…

- Ministerul rus de Externe se declara “profund dezamagit” de decizia lui Trump de retragere a Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul, conform unei declaratii citate de Reuters. “Nu exista si nu pot exista motive pentru ruperea acordului – JCPOA. Planul si-a dovedit pe deplin eficienta”, se arata…

- Liderii Frantei, Germaniei si Regatului Unit si-au exprimat "regretul si ingrijorarea" fata de decizia presedintelui Donald Trump ca Statele Unite sa se retraga din acordul privind dosarul nuclear iranian si au semnat o declaratie comuna in care arata ca cele trei state raman parti ale acordului nuclear…

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, ca a decis retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015, afirma surse citate de cotidianul The New York Times. Presedintele Donald Trump i-a comunicat…

- Rusia nu considera posibile eventuale schimbari sau adaugiri in acordul international nuclear cu Iranul, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zakharova, relateaza Reuters. Zakharova a afirmat de asemenea ca Moscova este profund preocupata de declaratiile facute de…

- "Un atac justificat noaptea trecuta. Multumesc Frantei si Marii Britanii pentru intelepciunea si puterea lor Armatelor lor. Nici nu se putea un rezultat mai bun. Misiune indeplinita!", a scris Donald Trump pe Twitter la cateva ore de la atacurile aliatilor occidentali in Siria. O alianta…

- Franta, Regatul Unit si Germania au propus partenerilor lor europeni noi sanctiuni vizand Iranul in dosarele balistic si al implicarii Teheranului in Siria, cu obiectivul de a convinge Statele Unite sa pastreze acordul din 2015 cu privire la programul nuclear al Republicii islamice, potrivit unui…