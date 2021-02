Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Muncii, social-democratul Marius Budai, susține ca sporul de calculator nu exista in sistemul bugetar și ca acesta este folosit de guvernanți pentru a justifica masuri de austeritate. Budai, a declarat, la RFI, ca sporul de calculator nu exista și ca in timp ce a facut parte din Guvern…

- Fostul ministru al Muncii, social-democratul Marius Budai, susține ca sporul de calculator nu exista in sistemul bugetar și ca aceste este folosite de guvernanți pentru a justifica masuri de austeritate. Fostul ministru al Muncii, social-democratul Marius Budai, a declarat, la RFI, ca sporul…

- S-a modificat varsta de pensionare. Potrivit legii actuale a pensiilor, varsta de pensionare a femeilor creste gradual pana in anul 2030, atunci cand doamnele pot iesi la pensie la 63 de ani. Potrivit ministrului Muncii, legea pensiilor va fi modificata astfel incat sa se elimine inechitatile. S-a modificat…

- Raluca Turcan a anuntat ca subiectul privind varsta de pensionare va fi atins intr-un proiect pregatit la ministerul Muncii, romanii urmand sa fie puși sa aleaga intre pensie și salariul de la stat. In prezent, varsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru barbați și de 63 de ani pentru femei.…

- Fostul ministru PSD al Muncii, Marius Budai, a transmis luni, dupa ce in spațiul public a aparut proiectul guvernamental de inghețare a unor venituri in 2021, ca inghețarea salariilor bugetarilor va avea efecte in lanț. „Vasilica premieru' iși incepe mandatul in forța! Guvernul CDR 2 (PNL,…

- Fostul ministru al Muncii, Marius Budai a declarat intr-un video publicat pe Facebook faptul ca a votat pentru un guvern sa gestioneze pandemia și sa readuca Romania 'pe un curs al creșterii economice' , potrivit AGERPRES. Lockdown dupa alegeri? Alexandru Rafila: 'Urmatoarele saptamani vor…

- Masca, motiv de controverse ideologice și politice este unul dintre capitolele gestionate haotic de catre Guvernul Orban - PNL, transmite joi deputatul PSD Marius Budai, fost ministru al Muncii. „Mai poate cineva sa creada un ministru al Economiei care constata cu stupoare dupa 9 luni de pandemie…

- Fostul ministru al Muncii, Marius Budai, ii recomanda premierului Ludovic Orban sa țina o ședința de Guvern afara in frig și ploaie, iar pe urma sa regandeasca decizia de a ține piețele inchise. Citește și: Analiza specialiștilor: cand va incepe scaderea cazurilor de Covid-19 in Romania/SURSE…