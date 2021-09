Stiri pe aceeasi tema

- Revocarea ministrului justiției , Stelian Ion, la cererea premierului Florin Cițu a demascat adevarata fața a coaliției de guvernare: PNL s-a prefacut ca apara justiția, iar USR-PLUS a avut doar rolul de „partid-balama”, adica de a asigura majoritatea PNL in Parlament, spune politologul Alina Mungiu-Pippidi…

- Ana Birchall, fost ministru al Justitiei in Guvernul PSD, afirma ca nu crede in “fenta”ca Stelian Ion ar fi fost remaniat pentru declansarea procedurii de selectie a procurorilor. Reacția vine dupa ce Stelian Ion a afirmat ca a primit semnale cum ca "nu este in regula" ca el sa coordoneze procedura…

- ”Stelian Ion nu e șeful coaliției, ca sa raspunda pentru eșecul din justiție”, titreaza președinta Societații Academice din Romania, Alina Mungiu-Pippidi, un comentariu publicat in ziarul Adevarul . Politologul afirma ca ministrul Justiției este folosit pe post de țap ispașitor de coaliția de la guvernare,…

- Fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, il acuza, intr-un mesaj publicat pe Facebook, pe actualul ministru al Justiției, Stelian Ion, ca se lauda cu implementarea unui proiect de lege care „nu-i aparține”. Birchall atrage atentia ca proiectul cu care „se lauda” actualul ministru a fost elaborat…

- Guvernul de la Budapesta a oferit o replica la declarațiile facute de Stelian Ion, ministrul roman al Justiției, și susține prin vocea Ministerului ungar de externe ca sprijina atat extinderea spațiului Schengen, cat și extinderea UE. „Ungaria este pro-extindere cand vine vorba de extinderea…

- Dominic Cummings, fostul consilier special al premierului britanic Boris Johnson, spune despre acesta ca minte cu atata naturalețe, incat nici el nu mai deosebește adevarul de minciuna. Cummings mai susține despre fostul sau șef ca recunoștea adesea ca e ridicol ca a ajuns prim-ministru, scrie BBC…

- In ianuarie, noua guvernare anunța entuziasmata ca va reuși sa scoata Romania de sub monitorizarea speciala a Uniunii Europene, prin MCV, și astfel ni se va deschide calea spre primirea in spațiul Schengen. Intre timp, la 8 iunie, a sosit raportul MCV al Comisiei Europene. Sec. „Astazi, Guvernul a adoptat Memorandumul…

- Decizia este definitiva si instanta britanica motiveaza ca Popoviciu nu a avut parte de un proces corect in Romania si descrie cazul ca fiind unul "extraordinar". Asadar, UK scoate din nou la lumina putregaiul din Justitia romana si demasca relatiile dintre procurori, judecatori si afaceristi corupti,…