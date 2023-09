Fost ministru al Economiei: Urmează cea mai mare creștere de taxe din istoria României Fostul ministru USR al Economiei, Claudiu Nasui, afirma ca PSD și PNL „se pregatesc sa aplice cea mai mare creștere de taxe din istoria Romaniei”. USR anunța ca va ataca la CCR legea PSD-PNL de creștere a taxelor. „Acum, in anul de grație 2023, guvernul Iohannis-Ciolacu vine din nou sa creasca taxele, cu un impact oficial de 16.4 miliarde de lei. Creșterea pe care se pregatesc sa o faca acum este mai mare cu 3,1 miliarde de lei decat ultima cea mai mare creștere de taxe din istoria (post revoluție) a Romaniei!!! Asta de la oameni care se jurau la inceputul anului ca nu cresc taxele”, spune Claudiu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

