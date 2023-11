Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider PNL Crin Antonescu a declarat duminica, despre Nicolae Ciuca, ca ar putea fi un foarte bun candidat la presedintie, datorita formatiei sale de militar.„Eu zic ca bine ar fi sa vina generalul!”, a precizat Antonescu, aratand ca „asta nu inseamna afectarea democratiei, ci inseamna capacitatea…

- Competiția interna din PNL pentru gasirea de locuri eligibile pe listele de candidați la alegerile europarlamentare din 2024 e in toi. Adina Valean, soția lui Crin Antonescu, ar vrea și ea inca un mandat. Vorbind despre Nicolae Ciuca, Crin Antonescu are cuvinte de lauda. Ar fi un bun candidat la prezidențiale.…

- Intrebat daca va candida, Nicolae Ciuca a spus: „Asum responsabilitatea la tot ceea ce inseamna alegeri in 2024”. „La discuțiile interne am asumat ca voi conduce PNL impreuna cu toți membrii BPN, cu președinții de filiale, cu tot activul de partid, cu tot activul de partid in tot ceea ce inseamna campanii…

- Rares Bogdan susține ca Nicolae Ciuca este in acest moment candidatul potrivit din partea PNL la alegerile prezidențiale 2024. Prim-vicepreședintele PNL nu crede ca ar fi buna o candidatura comuna cu PSD pentru fotoliul de la Cotroceni. „Partidul are azi un candidat la prezidentiale. E Nicolae Ciuca.…

- Fostul premier Theodor Stolojan a afirmat, la Digi24, ca deocamdata PNL nu are alt candidat la alegerile prezidențiale in afara de Nicolae Ciuca, despre care spune ca, desi nu este un personaj carismatic, președintele PNL „este un om care are o integritate clara, are un caracter clar, are niste realizari…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, presedinte al organizatiei PNL Sibiu, a declarat sambata ca presedintele liberalilor, Nicolae Ciuca, reprezinta cea mai buna alegere pentru a reprezenta formatiunea la alegerile prezidentiale din 2024.Prezenta intr-o emisiune TV, Turcan a fost intrebata cand ar trebui…

