Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta privind asasinarea liderului Partidului Comunist din Transnistria, Oleg Horjan, se afla sub controlul președintelui regiunii nerecunoscute RMN, Vadim Krasnoselski. In același timp, Tiraspolul ar putea cere ajutor de la Chișinau pentru a investiga aceasta crima. Liderul transnistrean a declarat…

- Tiraspolul ia in calcul adresarea catre autoritațile constituționale de la Chișinau pentru a investiga omorul liderului Partidului Comunist din Transnistria, Oleg Horjan. Declarația a fost facuta de așa-zisul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, in cadrul intrevederii cu șeful Delegației UE in…

- Liderul Partidului Comunist din Transnistria, Oleg Horjan, a fost ucis in noaptea de 16 spre 17 iulie, fiind gasit impuscat in locuinta sa. La 9 iulie, acesta semnase o declaratie comuna de colaborare cu Mark Tkaciuk, liderul Congresului Civic de la Chisinau, un politician apropiat candva de fostul…

- Liderul Partidului comunist din Transnistria și unul dintre opozanții regimului de la Tiraspol, Oleg Horjan, a fost ucis noaptea trecuta in propria casa. Anunțul a fost facut in cadrul unei conferințe de presa de liderul Partidului Comunist din Rusia, Ghenadi Ziuganov.

- Șeful filialei din Transnistria a Partidului Comunist, Oleg Horjan, a fost asasinat in locuința lui, anunța presa din Republica Moldova. Locuința unde s-a produs crima este in apropiere de Tiraspol, in zona controlata de separatiști. Inspectoratul General al Poliției Republicii Moldova a anunțat ca…

- Președintele Partidului Comuniștilor din regiunea transnistreana, opozantul Oleg Horjan, a fost ucis, noaptea trecuta, in locuința sa. Anunțul a fost facut, in cadrul unei conferințe de presa, de liderul comuniștilor din Federația Rusa, Ghenadi Ziuganov. „A fost ucis acasa. Cerem sa inceapa imediat…

- Președintele Partidului Comuniștilor din regiunea transnistreana, opozantul Oleg Horjan, a fost ucis, noaptea trecuta, in locuința sa. Anunțul a fost facut, in cadrul unei conferințe de presa, de liderul comuniștilor din Federația Rusa, Ghenadi Ziuganov. „A fost ucis acasa. Cerem sa inceapa imediat…

- Președintele Partidului Comuniștilor din regiunea transnistreana, opozantul Oleg Horjan, a fost ucis, noaptea trecuta, in locuința sa. Anunțul a fost facut, in cadrul unei conferințe de presa, de liderul comuniștilor din Federația Rusa, Ghenadi Ziuganov. „A fost ucis acasa. Cerem sa inceapa imediat…