- In Monitorul Oficial al Romaniei, a fost publicata decizia numarul 1 din data de 29 iunie 2021, pentru societatea Taramul Basmelor Educational Group S.R.L.Zoita Bafani, domiciliata in municipiul Constanta, in calitate de asociat unic in cadrul firmei, a decis schimbarea activitatii principale a societatii.Astfel,…

- Ceres Albesti Cooperativa Agricola are sediul social in satul Albesti, comuna Albesti, judetul Constanta. Domeniul principal de activitate este "comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor viildquo;. Mihai Paul Peniu este fiul cel mic al fostului fotbalist Paul Peniu, in prezent…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat extrasul rezolutiei nr. 18945 din data de 15.07.2021 al societatii comerciale MAHALA PRODUCTIONS S.R.L Astfel, in baza cererii nr. 83790 din data de 12.07.2021 si a actelor doveditoare depuse, Luiza Mardare directorul Oficiului Registrului Comertului…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat extrasul rezolutiei nr. 18495 din data de 09.07.2021 al societatii comerciale BODU TOP DESIGN S.R.L. ROMANIA.Astfel, in baza cererii nr. 83053 din data de 08.07.2021 si a actelor doveditoare depuse, Luiza Mardare directorul Oficiului Registrului Comertului…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat extrasul rezolutiei nr. 17838 din data de 05.07.2021 al societatii comerciale DIAMAT SHIPPING S.R.L. ROMANIA."In baza cererii nr. 80513 din data de 02.07.2021 si a actelor doveditoare depuse, Doinita Magdalena Popa persoana desemnata, conform art. 11…

- Consiliul de Administratie al Administratiei Porturilor Dunarii Maritime (APDM) Galati s-a reunit astazi, 05 august 2021, pentru a aproba numirea noului director al companiei. Este vorba despre Nicolae Vizinteanu, administrator si general manager la Romanel International Group SA , Port Braila care,…

- Potrivit unor surse, procesul vizeaza o incercare a reclamantului Constantin Tilinca de a suspenda o masura de demolare initiata de Primaria Harsova, masura ce vizeaza un gard.Primarul orasului Harsova chemat in instanta Dosarul 4178 118 2021 se afla pe rolul Sectiei de contencios administrativ si fiscal…

- Decizia a fost luata, in prima instanta, de judecatorii Tribunalului Constanta, insa aceasta hotarare poate fi atacata in recurs, caz in care procesul va continua la Curtea de Apel din oras. Proprietarul terenului este compania constanteana Seaview Advertising, nume cu rezonanta in mediul de afaceri…