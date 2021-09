Stiri pe aceeasi tema

- Emma Raducanu, campioana de la US Open, a uimit lumea tenisului cu victoria sa de la New York, victorie care i-a adus un cec in valoare de 2.500.000 de dolari. La ora actuala, conform site-ului WTA, Emma are 2.803.376 $ castigati in tenis. Emma Raducanu, „Dame” in UK? Sportiva care are un tata roman…

- Un autoturism de lux cautat de autoritatile din Marea Britanie a fost descoperit de politistii de frontiera constanteni. Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit un autoturism cautat de catre autoritatile din Marea Britanie, aflat in posesia unui cetatean roman. Potrivit reprezentantilor…

- Ians Hagi impresioneaza presa din Marea Britanie. Jurnaliștii din Insula il situeaza pe roman, mai mereu, in prima linie a jucatorilor esențiali pentru viitorul lui Rangers. Ianis Hagi a inceput sezonul cu 2 goluri și un assist, dar și cu o accidentare ce l-a scos din circuit pentru aproape 3 partide.…

- Administratia Iranului a avertizat, luni, ca va riposta la orice actiune lansata de Statele Unite, Marea Britanie sau Israel din cauza atacului asupra petrolierului, un incident soldat cu moartea a doi marinari, un roman si un britanic, anunța Mediafax. "Republica Islamica Iran nu va ezita…

- Scene de groaza pentru oamenii aflați in trafic in momentul teribilului impact. Un șofer roman de TIR a provocat un accident dezastruos in care au fost implicate patru mașini mici și doua campioane. Din nefericire, tragedia s-a soldat cu moartea unei femei și opt persoane ranite.

- Emma Raducanu (18 ani, 338 WTA), jucatoarea cu tata roman și mama chinezoaica, a impresionat la Wimbledon, insa a fost nevoita sa abandoneze in meciul cu Ajla Tomljanovic, din optimile de finala, la scorul de 6-4, 3-0 in favoarea australiencei. Britanica a cerut intervenția medicului, din cauza unor…