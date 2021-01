Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc i-a transmis, miercuri, presedintelui american Joe Biden ca se roaga ca Dumnezeu sa ii ghideze eforturile de reconciliere din Statele Unite si intre natiunile lumii, transmite Reuters. Intr-un mesaj trimis la scurt timp dupa ce Biden a depus juramantul ca cel de-al doilea presedinte catolic…

- Ceremonia traditionala in cadrul careia papa Francisc boteaza mai multi nou-nascuti in Capela Sixtina a fost anulata anul acesta din cauza restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus, a anuntat marti biroul de presa al Vaticanului, potrivit Reuters. Ceremonia, la care participa cateva…

- Papa Francisc va citi mesajul de Craciun din interiorul Vaticanului si nu din balconul central in aer liber al Bazilicii Sfantul Petru, din cauza unor noi restrictii impotriva coronavirusului instituite in Italia, a precizat marti Vaticanul, informeaza Reuters preluat de agerpres. In plus fata de…

- Papa Francisc își aduce aminte de legenda fotbalului și compatriotul sau argentinian Diego Maradona cu afecțiune și se roaga pentru el, a spus miercuri Vaticanul, relateaza Reuters. Maradona, care a murit miercuri în casa sa din Argentina în urma unui infarct, s-a întâlnit…