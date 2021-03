Fost director adjunct al DGIA, arestat preventiv pentru delapidare

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, acesta a fost retinut vineri si arestat preventiv sambata. El si-ar fi insusit fara drept, pe 27 noiembrie 2018, suma de 179.470 USD din fondurile DGIA, scop in care a falsificat si folosit mai multe inscrisuri."La data de 26.03.2021…

- Fostul director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii, Iulian Cristian Gherghe, general trecut in rezerva in luna februarie a acestui an, a fost arestat preventiv, fiind acuzat de procurori ca in noiembrie 2018 ar fi sustras aproape 180.000 de dolari din banii institutiei.

- Fostul director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii, Iulian Cristian Gherghe, a fost arestat pentru 30 de zile. Procurorii il acuza de delapidare, fals material, fals intelectual si uz de fals, pentru ca ar fi sustras aproape 180.000 de lei din banii institutiei.

- Generalul (r) Iulian Cristian Gherghe, fost adjunct al directorului general al Direcției Generale de Informații a Apararii (DGIA), este acuzat de trei infracțiuni in dosarul penal in care a fost arestat preventiv sambata seara, se precizeaza intr-un comunicat al Parchetului Militar de pe langa Curtea…

- Procurorii il acuza pe Iulian Cristian Gherghe de delapidare, fals material, fals intelectual si uz de fals, pentru ca ar fi sustras aproape 180.000 de dolari din banii institutiei, a informat news.ro . Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel a dispus inițial masura preventiva a retinerii…

- La data de 26.03.2021 Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel a dispus masura preventiva a retinerii, pentru o durata de 24 de ore, fata de inculpatul G.I.C., fost director adjunct al DGIA, in dosarul nr. 11 P 2021, in care acesta este cercetat cu privire la savarsirea infractiunilor de:…

- Fostul director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii, Iulian Cristian Gherghe, a fost arestat pentru 30 de zile. Procurorii il acuza de delapidare, fals material, fals intelectual si uz de fals, pentru ca ar fi sustras aproape 180.000 de lei din banii institutiei. Citește…

- Doua persoane, administratorul si directorul economic ai unei firme, au fost trimisi in judecata de procurorii Parchetului General pentru delapidare dupa ce, in 2009-2010, ar fi transferat catre o alta societate comerciala peste 59 de milioane de lei, in mod nejustificat, potrivit Agerpres. Potrivit…