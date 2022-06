Fost campion mondial de kempo, face furori la rugby! Rareș Mirzac a cucerit in 2016 titlul suprem la kempo, iar acum este vicecampion național la rugby U17 cu CSS Birlad. La doar 16 ani, Rareș Mirzac este considerat unul dintre viitorii titulari ai echipei naționale de rugby a Romaniei. Jucator cu o vitalitate ieșita din comun, el are ceva ce nimeni din generația lui nu mai are: este campion mondial la kempo! Se intampla in 2016, atunci cand Rareș a cucerit titlul mondial la categoria 10 ani. ”In 2016 am luat titlul la Campionatul Mondial care s-a ținut la București și multe alte medalii la Campionate Europene, campionate naționale și multe altele” –… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

