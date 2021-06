Stiri pe aceeasi tema

- Fosile ale unei specii de gandac ce a trait in urma cu aproximativ 230 de milioane de ani, conservate aproape in totalitate, au fost descoperite in excremente pietrificate de dinozaur, a anuntat o echipa internationala de oameni de stiinta, relateaza DPA miercuri. Cercetatorii au reusit sa faca vizibila…

- Intr-o bucata de chihlimbar vechi de 50 de milioane de ani, cercetatorii au descoperit o noua specie de ciuperci parazitare care vineaza furnici. Una dintre cele mai interesante și teribile istorii din natura este ciuperca care transforma in "zombie" furnicile pentru ca acestea sa le raspindeasca sporii.…

- Descoperire de milioane in Italia. In timpul unui control de rutina, vamesii au ramas surprinsi cand au gasit un ou de dinozaur fosilizat ascuns intr-un pachet trimis din Malaezia. S-a intamplat pe aeroportul din Bergamo.

- Arheologii de la Curtea Domneasca din Targoviste au facut o noua descoperire de senzatie. Un complex ecleziastic medieval, necunoscut pana astazi, a fost scos la lumina in urma unor sapaturi.

- ■ in urma cu citeva saptamini, primarul vorbea de construirea unui nou spital ■ numai ca, o asemenea investitie ar putea costa 300 milioane euro ■ fiecare spital ar putea primi cel mult 2,5 milioane euro ■ Primarul Leonard Achiriloaei afirma intr-o conferinta de presa ca avusese o serie de intilniri,…

- O specie de cafea nemaiintalnita in salbaticie de decenii, redescoperita in padurile tropicale din Sierra Leone, ar putea contribui, potrivit oamenilor de stiinta, la asigurarea viitorului pentru aceasta marfa valoroasa, amenintata de schimbarile climatice, informeaza Reuters luni. Cercetatorii au anuntat…

- Fosile ale unei noi specii de mamifer din Cretacicul Superior, cu o varsta cuprinsa intre 72 de milioane si 74 de milioane de ani, au fost descoperite in Patagonia de pe teritoriul statului Chile, a anuntat miercuri Institutul Chilian Antarctic (INACH), potrivit AFP. Noua specie, denumita Orretherium…

- Datele personale a peste 533.000.000 de utilizatori ai Facebook au fost postate online pe un forum de hacking, dupa ce conturile acestora au fost sparte in weekendul trecut . Datele includ numere de telefon, nume complete, locație, adresa de e-mail, dar și informații biografice. Accesasand site-ul haveibeenpwned.com…