- Ucraina a continuat sa isi promoveze formula sa de pace pentru a pune capat a aproape doi ani de razboi cu Rusia, la o intalnire a consilierilor de securitate nationala din intreaga lume, duminica, la Davos, transmite Reuters. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care urmeaza sa se adreseze Forumului…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, condamna escaladarea atacurilor aeriene ruse asupra Ucrainei, precum si utilizarea de catre Rusia a rachetelor balistice provenite din Coreea de Nord si a dronelor din Iran. Geoana s-a referit si la intarirea capacitatii de aparare a tarilor aliante…

- Cea de-a 54-a reuniune a Forumului Economic Mondial de la Davos, care va avea loc in perioada 15-19 ianuarie, va reuni lideri importanți din intreaga lume, printre care se vor afla președinții Emmanuel Macron, cel ucrainean Volodimir Zelenski, dar si premierul chinez Li Qiang sau secretarul de stat american…

- Viena face primul pas pentru a pune capat veto-ului Schengen. Publicația DER STANDARD a raportat luni ca Austria ar putea fi de acord cu o aderare treptata a Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen, insa cu anumite condiții. Bulgaria și Romania ar trebui sa accepte solicitanții de azil și sa consolideze…

- Romania intenționeaza sa joace un rol-cheie in reconstrucția Ucrainei, dupa incheierea razboiului declansat de Rusia - scrie, marti, agentia ucraineana RBC, mentionand ca o declaratie in acest sens a fost facuta de catre premierul roman, Marcel Ciolacu, in cadrul unei intalniri cu secretarul de stat…

- Cerand sprijin pentru Romania și Moldova in SUA, prim-ministrul Romaniei a argumentat ca noi „cunoaștem poporul rus” și e clar la ce trebuie sa ne așteptam. Luni, puțin dupa pranz, Marcel Ciolacu a descoperit „esența de rus”. Și nu i-a placut. „Cunoaștem poporul rus și sistemul de agresiune”, i-a spus…

- Romania subliniaza importanta consolidarii flancului estic al NATO, mai ales ca, in curand, Rusia iși va relua ofensiva de iarna asupra Ucrainei, este declarația ministrului roman de Externe.

- Solidaritatea aratata de tari aliate Romaniei in contextul atacurilor ruse asupra porturilor de la granita este una vizibila, care contribuie la securitatea tarii noastre, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu. "Ceea ce a facut si continua sa faca Rusia…