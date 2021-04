Stiri pe aceeasi tema

- Sub sloganul „Șansa ta la un parteneriat internațional”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Ambasada Romaniei in Republica Turcia invita firmele timișene la o intalnire „virtuala“ cu firme din Turcia care și-au exprimat interesul de colaborare in variate sectoare de activitate și sub…

- Inspectoratul Teritorial de Munca, in parteneriat cu Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita si cu Filiala Dambovita a CECCAR organizeaza, astazi, 11 martie 2021, seminarul de informare cu privire la principalele aspecte privind „Relatiile de munca angajat/angajator”.Temele propuse spre…

- Comunicat de presa Inspectoratul Teritorial de Munca, in parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Dambovița și cu Post-ul Seminar: „Relațiile de munca angajat/angajator” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca se pot specializa intr-un domeniu și pot incasa de la stat echivalentul unui salariu. Astfel, persoanele pot sa invețe o meserie și, in același timp, angajatorii sa primeasca de la stat o subvenție consistenta, pentru plata salariilor. Acest lucru este…

- In perioada 9 martie 2021 – 10 mai 2021, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Arad, prin Centrul de Formare Profesionala, vine in sprijinul celor interesați, cu o noua serie a cursului „Contabil” (cod COR 331302). „Munca de contabil presupune disciplina, cunoștințe si atentie la detalii, dar si…

- Ambasada Republicii Tunisiene a organizat, in data de 04 februarie 2021, in cooperare cu InvestRomania, din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului din Romania, Agenția de Promovare a Investițiilor Straine (FIPA-Tunisia), Camera de Comerț și Industrie București, Camera de…

- Ambasada Republicii Tunisiene in Romania, InvestRomania (Ministerul Economiei, Antreprenoriatului, Mediului de Afaceri și Turismului – MEAT) și Agenția Tunisiana de Promovare a Investițiilor Straine (FIPA), in parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB), Autoritatea…

- Programul anual de informare și instruire a agenților economici cu privire la reglementari europene și nationale in diferite sectoare de activitate continua la Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș cu o sesiune de informare ce vizeaza noile reglementari in domeniul relațiilor de munca in…