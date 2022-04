Forțele ucrainene, pregătite pentru ”o ultimă bătălie” în Mariupolul asediat: ”Rămânem fără muniție” Armata ucraineana a anunțat luni ca se pregateste de ”o ultima batalie” pentru a controla orașul-port Mariupol, asediat de catre armata rusa de peste 40 de zile, ”din cauza ”epuizarii muniției”, relateaza AFP, citata de The Guardian.„Astazi va fi probabil ultima batalie, deoarece muniția se epuizeaza”, a transmis a 36-a Brigada a Marinei din cadrul fortelor armate ucrainene, intr-un mesaj postat pe pagina de Facebook.Brigada afirma ca a luptat timp de 47 de zile cu forțele ruse, facand „tot ce este posibil și imposibil” ca sa pastreze controlul asupra orașului. Acum, forțele ucrainene spun ca… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat sambata, 26 martie, pentru Associated Press, ca „razboiul barbar” al președintelui rus Vladimir Putin impotriva Ucrainei, care dureaza de o luna, nu poate fi caștigat de liderul rus.Fostul ministru de externe al Romaniei și ambasador in Statele…

- Anton Gerașcenko, adjunct al ministrului de interne al Ucrainei, a susținut ca Serghei Șoigu, 66 de ani, ministrul rus al apararii, a suferit un atac de cord, scrie BBC . Nu exista nicio confirmare din partea Rusiei cu privire la presupusele probleme de sanatate ale lui generalului. Serghei Șoigu nu…

- Negocierile dintre delegatia ucraineana si delegația rusa „suna mai realist”, insa este nevoie de mai mult timp pentru ca deciziile sa fie in favoarea Ucrainei, a transmis Volodimir Zelenski, potrivit The Guardian. Discuțiile dintre cele doua delegații s-au incheiat marți fara niciun rezultat și vor…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut marti Uniunii Europene sa demonstreze ca este de partea Ucrainei in razboiul acesteia cu Rusia, la o zi dupa ce a semnat cererea oficiala de aderare la blocul comunitar, transmite Reuters. Zelenski a scris pe Twitter ca marile orașe din Ucraina sunt…

- Inaintarea trupelor ruse spre Kiev a inregistrat puține progrese in ultima zi din cauza dificultaților logistice, in timp ce armata trimisa de președintele Vladimir Putin și-a intensificat utilizarea artileriei la nord de capitala Ucrainei, arata cea mai recenta actualizare a situației militare facuta…

- Rusia ar fi cucerit toata coasta de Sud a Ucrainei, care cuprinde orașul port Mariupol, dar și orașul Melitopol, unul dintre cele mai mari din Ucraina. In Mariupol, rușii au folosit rachete termobarice, pentru prima data in aceste razboi. In aceste condiții, Rusia deține controlul total la Marea Azov.…

- Discutiile dintre delegatiile Rusiei si Ucrainei ar urma sa aiba loc luni, intr-o locatie care nu va fi dezvaluita, transmite agentia rusa TASS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Rusia „a atacat o tara pacifista fara sa fi fost provocata si fara nicio scuza credibila”, a declarat joi premierul britanic, Boris Johnson, adaugand ca ”cele mai mari temeri” și toate avertismentele de pana acum s-au adeverit, potrivit News.ro, care citeaza CNN.Intr-un discurs televizat, premierul…