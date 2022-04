Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse pregatesc un „atac masiv" impotriva trupelor ucrainene in regiunea Lugansk din estul Ucrainei, a anuntat luni guvernatorul acesteia, Serghei Gaidai, potrivit AFP. "Vedem ca echipamentele militare vin din directii diferite, ca ei (rusii) aduc oameni, ca aduc combustibil (...). Intelegem…

- Intr-un interviu pentru televiziunea naționala, Arestovici a avertizat ca vor urma „batalii grele” pentru sudul și estul Ucrainei, inclusiv Mariupol.In aceasta dimineața, a aparut informația ca Ucraina a recucerit orașele Bucha și Brovary.Forțele rusești s-au retras, de asemenea, de pe aeroportul esențial…

- Kremlinul pare inca pregatit sa lupte in Ucraina, in ciuda crizei de timp in care se afla, a pierderilor de vieți omenești printre militari și a epuizarii inventarului de rachete, spune o analiza a publicației independente rusești The Insider. Moscova, spun jurnaliștii ruși, nu va putea insa sa lupte…

- Peste jumatate de milion de ucraineni au intrat pana in prezent in Romania FOTO: Mihaela Buculei. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Peste jumatate de milion de ucraineni au intrat pâna în prezent în România, de la începutul razboiului, acum…

- Un ucrainean din Vasilkiv, oraș aflat in sudul Kievului, pe ruta inca necontrolata de ruși și aflat langa baza aeriana importanta, spune ca s-au auzit bubuituri și in fiecare minut azi-noapte, cand s-au dat lupte grele.Cateodata, pudoarea incurca, daca vrei sa pastrezi autenticitatea expresiilor. Dar…

- O fetița s-a nascut in noaptea de vineri spre sambata intr-o stație de metrou din capitala Ucrainei, in timp ce orașul era vizat de zeci de bombardamente. „Mia s-a nascut in adapost in aceasta noapte intr-un mediu ostil – bombardarea Kievului. Mama ei este fericita dupa aceasta naștere dificila. Cand…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, o operațiune militara speciala in Ucraina. Imediat dupa anunțul sau, mai multe explozii au inceput sa se auda in orașele ucrainene Kiev, Harkov sau Odesa, precum și in estul țarii. Operațiunea militara a Rusiei este una complexa. Armata Ucrainei…

- Rusia a inconjurat Ucraina din punct de vedere militar. Prezenta si pozitia sa de forta continua sa ridice ingrijorarea ca isi va invada vecinul si va aprinde un nou conflict in Europa, potrivit businessinsider.com