- Fortele ruse au intrat in cel mai mare spital din orasul Mariupol (sudul Ucrainei) si ii impiedica pe medici si pacienti sa paraseasca cladirea, potrivit viceprimarului orasului, Serghei Orlov, citat de BBC. Serghei Orlov a declarat pentru BBC ca aproximativ 400 de persoane de la Spitalul Regional…

- Personalul și pacienții celui mai mare spital din Mariupol, orasul-port de la Marea Azov asediat de trupele ruse de la 1 martie, au fost luați ostatici de catre trupele ruse, conform viceprimarului Serghei Orlov, citat de BBC . „Am primit informații ca armata rusa a capturat cel mai mare spital al…

- Discutiile dintre ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, si omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba au inceput joi in sudul Turciei, in prezenta sefului diplomatiei tarii gazda, Mevlut Cavusoglu, pentru a incerca sa se ajunga la o incetare a focului, a confirmat un diplomat turc pentru France…

- 17 persoane au fost ranite dupa lovitura aeriana care ar fi lovit spitalul de copii și secția de maternitate din Mariupol in aceasta dupa-amiaza, transmite guvernatorul regiunii Donețk a Ucrainei, citat de The Guardian. Printre cei raniți se afla femei in travaliu, a mai spus guvernatorul regional Pavlo…

- Gara din orașul Drukivka, oraș cu 60.000 de locuitori din estul Ucrainei, a fost vizata de un bombardament al forțelor ruse, miercuri, 9 martie, a informat poliția din regiunea Donețk, intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook. „Investigam consecințele bombardamentului feroviar de Drujkivka”, a…

- Ca urmare a bombardamentelor trupelor ruse, de miercuri, 9 martie, cladirea Poliției Naționale din regiunea Harkov a fost distrusa. Cel puțin 4 persoane au murit și alte 15 au fost ranite, a anunțat, intr-o postare pe Facebook, Serhi Bolvinov, șeful Departamentului de Investigații al unitații, informeaza…

- Negociatorii din Rusia și Ucraina in cadrul discuțiilor de incetare a focului au declarat ca au convenit sa organizeze culoare de siguranța de pentru evacuarea civililor. Un inalt oficial ucrainean a spus ca, in ciuda acestui rezultat, discuțiile nu au dus la rezultatele pe care le spera Kievul. Anunțul…

- Fortele ruse ar fi capturat, sambata, orasul Melitopol, din sud-estul Ucrainei, potrivit agentiei ruse de presa Interfax, in timp ce Moscova a lansat lovituri coordonate cu rachete de croaziera si artilerie asupra mai multor orase, inclusiv spre capitala Kiev, anunta Reuters. Oficiali ucraineni nu au…