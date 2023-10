Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana afirma ca a lovit ținte din sudul Libanului cu ajutorul unor elicoptere de lupta, a anunțat armata pe rețelele de socializare.Separat, Forțele Interimare ale Națiunilor Unite in sudul Libanului (UNIFIL) au declarat ca au detectat explozii in apropiere de Al-Boustan, in sud-vestul…

- Israelul, atacat și din Liban: forțele armate israeliene raspund in forța și lanseaza un contraatacPostul de radio al Armatei israeliene relateaza ca in nordul țarii au fost semnalate focuri de mortiere lansate dinspre Liban, informeaza Rador Radio Romania.Artileria israeliana a lovit duminica sudul…

- Tensiune in Liban, langa granița cu Israel: simpatizanții Hezbollah blocheaza forțele ONU de menținere a pacii sa se retraga / Armata israeliana e in alerta (VIDEO)Tensiunea escaladeaza la granița Libanului cu Israelul! Forțele ONU de menținere a pacii din sudul Libanului se indreapta spre granița cu…

- Semnalul dat de ONU: Hezbollah ar putea sa intervina in urmatoarele ore in Israel / Ordin de retragere pentru forțele de menținere a paciiForțele ONU de menținere a pacii din sudul Libanului au primit ordin sa se retraga și sa se adaposteasca in bazele lor principale, pe masura ce se teme ca Hezbollah…

- Rusia va decide impreuna cu Azerbaidjanul asupra viitorului misiunii sale de mentinere a pacii din Nagorno-Karabah, a anuntat vineri Kremlinul, dupa victoria fulgeratoare a Baku in acest teritoriu separatist unde Moscova a desfasurat forte din 2020, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Confruntarile armate s-au soldat cu circa 200 de morti si 400 de raniti, potrivit separatistilor armeni. Acordul de incetare a focului prevede in special dezarmarea si dizolvarea formatiunile armate armene.

- TRAGEDIE… Un accident rutier grav a avut loc, in noaptea de vineri spre sambata, pe DE 581, pe raza localitații Crasna, intre doua autoturisme și un autocar in care se aflau 40 de persoane. Inițial, salvatorii luasera in calcul sa activeze Planul Roșu de Intervenție, dar odata ajunse la fața locului…

- Unul dintre cele mai periculoase rauri din Romania este, in ciuda frumuseții sale aparente, și extrem de periculos, avand potențialul de a pune in pericol viața oamenilor, dar și a mediului inconjurator.