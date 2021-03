Forţele Houthi din Yemen au lansat drone şi rachete asupra facilităţilor de producţie a petrolului din Arabia Saudită Anuntand atacurile, rebelii Houthi au afirmat ca au atacat tinte militare din orasele saudite Dammam, Asir si Jazan. Ministerul saudit al Energiei a afirmat ca o unitate de stocare a petrolului de la Ras Tanura, sediul unei rafinarii de petrol si cea mai mare unitate offshore de incarcare a petrolului din lume, a fost atacata cu o drone, dar ca nu au fost provocate victime sau distrugeri materiale. Presa saudita a afirmat anterior ca coalitia militara condusa de Arabia Saudita care lupta impotriva Houthi a interceptat 12 drone armate care vizau ”tinte civile”, fara a specifica o locatie in regat,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia condusa de Arabia Saudita a bombardat duminica numeroase pozitii ale rebelilor houthi afiliati regimului iranian, dupa ce o grupare armata a lansat numeroase atacuri cu drone in directia Arabiei Saudite, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Un reporter Reuters a transmis din Sanaa,…

- Coalitia condusa de catre Arabia Saudita care intervine militar in Yemen din 2015 a anuntat ca a distrus o racheta balistica trasa de huthi catre Jizan, in sudul Arabiei Saudite. Contactata de Reuters, compania saudita Aramco, ale carei principale instalatii petroliere se afla in estul tarii, la aproximativ…

- Emisarul Natiunilor Unite pentru Yemen se afla duminica in Iran, pentru prima oara de la inceputul misiunii sale, potrivit televiziunii de stat iraniene, aceasta vizita intervenind la trei zile dupa anuntul SUA ca pun capat sprijinirii campaniei militare a Arabiei Saudite in Yemen, informeaza Reuters.…

- Gardienii Revolutiei din Iran au intreprins vineri, in regiunea desertica din centrul tarii, un exercitiu militar in care au fost trase rachete balistice sol-sol si au fost testate noi drone de fabricatie interna, a relatat televiziunea de stat, transmite Reuters. Exercitiul, care a fost supervizat…

- O noua baza de rachete a fost inaugurata vineri in provincia iraniana Hormozgan, pe coasta Golfului Persic, la nord de Stramtoarea Ormuz, a anuntat generalul Hossein Salami, comandantul-sef al Gardienilor Revolutiei, a relatat televiziunea de stat iraniana, citata de Xinhua, EFE si Reuters. Citește…

- China a facut apel marti la calm si retinere, dupa ce Iranul a anuntat ca a reluat imbogatirea uraniului la 20% la o facilitate subterana, ceea ce incalca acordul incheiat de Teheran in 2015 cu marile puteri, inclusiv cu Beijingul, relateaza Reuters. Purtatoarea de cuvant a Ministerului…

- China a facut apel marti la calm si retinere, dupa ce Iranul a anuntat ca a reluat imbogatirea uraniului la 20% la o facilitate subterana, ceea ce incalca acordul incheiat de Teheran in 2015 cu marile puteri, inclusiv cu Beijingul, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Purtatoarea de cuvant a Ministerului…

- Doi alpinisti si-au pierdut viata, iar alti doi au fost raniti, vineri, pe un munte situat in apropierea capitalei Iranului, Teheran, in timpul ninsorilor abundente si viscolului, au anuntat autoritatile din cadrul serviciilor nationale pentru interventii de urgenta, citat de Reuters, potrivit Agerpres.…