Forţele de securitate din Ecuador au acţionat pentru a restabili ordinea în închisori Poliția și armata din Ecuador au intervenit duminica pentru a restabili ordinea in inchisorile periculoase din țara, unde zeci de angajați au fost ținuți ostatici de deținuți, relateaza Reuters citat de Rador Radio Romania. In imagini de pe rețelele de socializare distribuite de forțele armate ecuadoriene pot fi vazuti prizonieri goi pana la brau, in genunchi, cu mainile pe cap, in timp ce soldați inarmați au intrat in cele șapte inchisori care au fost scenele unei crize a ostaticilor ce s-a incheiat sambata seara. Forțele de securitate efectueaza percheziții și recapata controlul asupra inchisorilor,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

