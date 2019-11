Stiri pe aceeasi tema

- Fortele militare ruse pazesc aerodromul, langa orasul Kobane de la frontiera cu Turcia, a precizat un oficial rus de rang inalt pentru agentia de presa TASS."Genisti cerceteaza in prezent locul pentru a-l curata de explozivi. Nu stim ce capcane si surprize ar fi putut lasa fostii proprietari…

- "Nu avem nicio incredere, insa problemele Siriei nu pot fi rezolvate daca nu se trece prin calea politica. Trebuie sa negociem", a declarat comandantul kurd sirian Mazloum Abdi, liderul FDS al carui nume de razboi este "Kobani". "Iar aceasta nu se poate face fara garantii puternice din partea intregii…

- Sambata seara au avut loc confruntari violente intre gruparile armate pro-Ankara, sustinute de aviatia turca, si Fortele Democratice Siriene (FDS), majoritar kurde, sustinute de de armata siriana, conform informatiilor furnizate de Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDH)."Luptele…

- Luptele dintre fortele sustinute de Turcia si kurzii sprijiniti de armata siriana s-au soldat sambata cu 15 morti in regiunea de nord-est a Siriei, in contextul in care trupele regimului de la Damasc s-au desfasurat intr-o noua zona strategica din apropierea frontierei cu Turcia, transmite AFP, citata…

- Fortele ruse avansau miercuri in nord-estul Siriei, pentru a se asigura de plecarea tuturor fortelor kurde dintr-o lunga zona la frontiera cu Turcia, in cadrul punerii in aplicare a unui acord incheiat intre Moscova si Ankara, relateaza AFP potrivit news.roAceste forte ruse, deja prezente…

- Confruntari armate violente aveau loc miercuri intre armata lui Bashar al-Assad si fortele kurde, pe de o parte, si rebeli sirieni proturci, de cealalta, in nordul Siriei, unde Turcia a lansat o ofensiva, pe care presedintele american incearca sa o opreasca trimitandu-si in Turcia vicepresedintele Mike…

- Fortele de aviatie ale Rusiei au bombardat in mod repetat mai multe spitale de pe teritoriul Siriei pentru a distruge inamicii lui Bashar al-Assad, conform unei investigatii a publicatiei The New York Times.

- Statele Unite au avertizat joi ca va considera drept sprijin pentru un grup terorist orice fel de asistența oferita petrolierului iranian Adrian Darya 1, eliberat luna trecuta de autoritațile din Gibraltar, informeaza Mediafax citând postul Euronews. Potrivit Administrației de la Washington,…