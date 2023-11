Stiri pe aceeasi tema

- Un atac al Fortelor de Aparare ale Israelului (IDF) a provocat o explozie masiva in tabara de refugiati Jabalia din nordul Fasiei Gaza, provocand numeroase victime, au declarat oficiali din ambele parti, relateaza CNN. Autoritatile controlate de Hamas au acuzat Fortele de Aparare ale Israelului pentru…

- Purtatorul de cuvant al armatei israeliene, Daniel Hagari, a confirmat, intr-o conferinta de presa, ca trupele israeliene au intrat peste noapte in nordul Fașiei Gaza, adaugand ca forțele armate sunt "inca pe teren", transmite BBC.

- A fost un atac țintit, contra unor obiective Hamas, in pregatirea amplei operațiuni terestre a armatei israeliene Armata israeliana a anunțat joi ca in noaptea precedenta a procedat la o incursiune cu tancuri in nordul Fașiei Gaza. Purtatorul de cuvant militar a precizat ca a avut loc un „raid țintit”,…

- Ministerul Sanatatii din Gaza, condus de Hamas, a declarat luni ca cel putin 5.087 de palestinieni au fost ucisi in loviturile israeliene incepand cu 7 octombrie. Dintre aceste victime, 436 de persoane ar fi fost ucise numai in ultimele 24 de ore, in conditiile in care loviturile israeliene de peste…

- Sase dintre ostatici au fost ucisi in lovituri asupra a doua locatii separate din districtul de nord, iar alti sapte au murit in lovituri care au lovit trei locatii din districtul Gaza, potrivit comunicatului.Hamas amenintase anterior ca va incepe sa execute ostatici israelieni, daca Israelul isi continua…

- Benjamin Netanyahu, cunoscut și ca Bibi, (nascut la 21 octombrie 1949, Tel Aviv, Israel) este cel mai longeviv prim-ministru de la independența Israelului. Cine este Benjamin Netanyahu, cel care a promis ca va schimba Orientul Mijlociu și a ordonat asediu total asupra Fașiei Gaza, controlata de gruparea…

- Bratele armate ale miscarilor islamiste palestiniene Hamas si Jihadul Islamic au anuntat miercuri "tiruri puternice cu rachete" in sudul si centrul Israelului, in timp ce sirenele de alerta semnaland atacuri cu rachete au rasunat in zonele israeliene din jurul Fasiei Gaza, relateaza AFP.Orasele israeliene…

- Purtatorul de cuvant al Forțelor de Aparare a Israelului, Richard Hecht, a declarat ca 1.500 de cadavre ale militanților Hamas au fost gasite pe teritoriul israelian și niciun luptator Hamas nu a intrat in Israel de luni seara, deși infiltrarile ar putea fi inca posibile, relateaza cotidianul Haaretz.Hecht…